Irmak taştı zeytinlik ve portakal ağaçları sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irmak taştı zeytinlik ve portakal ağaçları sular altında kaldı - Son Dakika

Irmak taştı zeytinlik ve portakal ağaçları sular altında kaldı

6 saat önce

Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler, portakal ağaçları ve ırmak kenarında bulunan bir restoran sular altında kaldı.

Irmak taştı zeytinlik ve portakal ağaçları sular altında kaldı, System.String[]

Antalya'da Köprüçayı ırmağının taşması sonucu zeytinlikler, portakal ağaçları ve ırmak kenarında bulunan bir restoran sular altında kaldı.


Serik ilçesinde aralıksız devam eden yağışlar dere ve ırmakların da taşmasına sebep oldu. Debisi artarak taşan Köprüçayı ırmağı, Belkıs Mahallesini vurdu. Mahallede bulunan arsaları su bastı. Edinilen bilgiye göre zeytinlikler ve portakal ağaçları sular altında kaldı. Irmağın taşması sonucu bir restoran da sular altında kaldı. Sabah gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan restoran sahibi Erdinç Yıldız, ırmağın her sene bir iki kez taştığını belirterek, "Dışarıda ızgaralıklarım vardı, masa sandalyem vardı. Bu kadar taşacağını hiç düşünmedim. En fazla taştığı sene bu sene oldu, bu sene üst üste taştı. Her sene bu derdi çekiyoruz. Sabahtan beri yarım metre daha taştı, belki akşama kadar daha da artabilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'da bir binanın musluklarından su yerine alkol aktı
Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irmak taştı zeytinlik ve portakal ağaçları sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]