IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA

Koronavirüsü atlatan Irmak
Ünal'dan yeni bir açıklama geldi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci
anlattığı Instagram yayınında söylediği bir cümlesinin, bir sabah programında
yanlış şekilde yansıtıldığını söyledi. Ünal, "Bu yüzden konuşmalarıma çok çok
dikkat ediyorum. Her söylediğim cümleden önce, "Hiçbir konuda eksper ve doktor
olduğumu söylemiyorum. Sadece, kendi tecrübemi paylaşıyorum" diyorum insanlara…
Tam bu sebepten dolayı bir kelimeyi cımbızlarsanız bambaşka bir şey anlaşılır,
koskocaman bir paragrafı aktarsanız çok başka şey anlaşılır. Kimseye hiçbir
tavsiyede bulunacak konumda değilim. Ben bir anne ve oyuncuyum, bunun da
bilincinde olan insanım. 'Bu ünlüler de her şeyi konuşuyor' tarzından bir
genellemenin içine çok özür dilerim beni sokmanıza izin vermiyorum" dedi.
'BİR KELİMEYİ YANLIŞ ANLAŞILABİLİR
BİR ŞEKİLDE KULLANMIŞIM'
Sözlerine devam eden oyuncu, "Sözü
geçen sohbet Instagram'da bir canlı yayındır. Bu yayın süresince yaklaşık en az
üç kere, "Kimseye hiçbir konuda tavsiye vermiyorum. Sadece kendi tecrübemi
sizlerle paylaşıyorum" dedim. Bir ilaç, supplement ve vitamin tavsiye edecek
konumda değilim. Bana insanlar yaşadığım tecrübeyi merak edip soruyorlar onlara
elimden geldiğince cevap veriyorum. Aynı cımbızlanan sohbeti dinlerseniz
Formsante dergisinin canlı yayınıdır bu arada… Aynı canlı yayını dinlerseniz,
"Doktoranıza sormadan çay bile içmeyim" dediğimi göreceksiniz. Kan sulandırıcılarla
ilgili bir kelimeyi yanlış anlaşılabilir bir şekilde kullanmışım. Bu bir canlı
yayın. "Olmazsa olmazı" demişim. Benim konumum da olmazsa olmazdı. Benim için
kan sulandırıcım çok önemli bir şeydi. İğne yaptığımı kendime şu yüzden
söyledim, 'doktorum ne dediyse' yaptım. Amacım onu anlatmadık. Kan sulandırıcı
kullanırsınız, kullanmazsanız buna doktorunuz karar verecek her şeye olduğu
gibi… Bunu temizlemek istedim. Lütfen bir insanı anlamak istiyorsanız bir tek
cümlesine değil, o paragrafın tamamına bakınız. Kimseye akıl vermeye
çalışmıyorum, sadece kendi tecrübemi paylaşıyorum" açıklamasını yaptı.
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