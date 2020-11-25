IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA - Son Dakika

IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA

25.11.2020 23:05
IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA, System.String[]

Irmak Ünal, koronavirüs sürecini atlattığını anlattığı video'da söylediği bir cümlenin yanlış yansıtıldığını söyledi. Oyuncu, "Bu ünlüler de her şeyi konuşuyor' tarzından bir genellemenin içine çok özür dilerim beni sokmanıza izin vermiyorum" dedi.

Koronavirüsü atlatan Irmak

Ünal'dan yeni bir açıklama geldi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci

anlattığı Instagram yayınında söylediği bir cümlesinin, bir sabah programında

yanlış şekilde yansıtıldığını söyledi. Ünal, "Bu yüzden konuşmalarıma çok çok

dikkat ediyorum. Her söylediğim cümleden önce, "Hiçbir konuda eksper ve doktor

olduğumu söylemiyorum. Sadece, kendi tecrübemi paylaşıyorum" diyorum insanlara…

Tam bu sebepten dolayı bir kelimeyi cımbızlarsanız bambaşka bir şey anlaşılır,

koskocaman bir paragrafı aktarsanız çok başka şey anlaşılır. Kimseye hiçbir

tavsiyede bulunacak konumda değilim. Ben bir anne ve oyuncuyum, bunun da

bilincinde olan insanım. 'Bu ünlüler de her şeyi konuşuyor' tarzından bir

genellemenin içine çok özür dilerim beni sokmanıza izin vermiyorum" dedi.

& ;

'BİR KELİMEYİ YANLIŞ ANLAŞILABİLİR

BİR ŞEKİLDE KULLANMIŞIM'

& ;

Sözlerine devam eden oyuncu, "Sözü

geçen sohbet Instagram'da bir canlı yayındır. Bu yayın süresince yaklaşık en az

üç kere, "Kimseye hiçbir konuda tavsiye vermiyorum. Sadece kendi tecrübemi

sizlerle paylaşıyorum" dedim. Bir ilaç, supplement ve vitamin tavsiye edecek

konumda değilim. Bana insanlar yaşadığım tecrübeyi merak edip soruyorlar onlara

elimden geldiğince cevap veriyorum. Aynı cımbızlanan sohbeti dinlerseniz

Formsante dergisinin canlı yayınıdır bu arada… Aynı canlı yayını dinlerseniz,

"Doktoranıza sormadan çay bile içmeyim" dediğimi göreceksiniz. Kan sulandırıcılarla

ilgili bir kelimeyi yanlış anlaşılabilir bir şekilde kullanmışım. Bu bir canlı

yayın. "Olmazsa olmazı" demişim. Benim konumum da olmazsa olmazdı. Benim için

kan sulandırıcım çok önemli bir şeydi. İğne yaptığımı kendime şu yüzden

söyledim, 'doktorum ne dediyse' yaptım. Amacım onu anlatmadık. Kan sulandırıcı

kullanırsınız, kullanmazsanız buna doktorunuz karar verecek her şeye olduğu

gibi… Bunu temizlemek istedim. Lütfen bir insanı anlamak istiyorsanız bir tek

cümlesine değil, o paragrafın tamamına bakınız. Kimseye akıl vermeye

çalışmıyorum, sadece kendi tecrübemi paylaşıyorum" açıklamasını yaptı.

& ;

& ;

& ;

& ;

& ;

& ;

IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA

Koronavirüs, Irmak Ünal, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Napoli, stadının adını Diego Armando Maradona olarak değiştiriyor Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Karı-koca bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Ali Babacan, Bakan Koca'ya seslendi: Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı?         
22:20
Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi         
21:35
Yaşlı adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu Yaşlı adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu         
21:16
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor         
20:05
Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti         
19:22
3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu 3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu         
17:41
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam         
16:20
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 23:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei