IRMAK ÜNAL'I SİNİRLENDİREN YANLIŞ ANLAŞILMA

Koronavirüsü atlatan Irmak

Ünal'dan yeni bir açıklama geldi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci

anlattığı Instagram yayınında söylediği bir cümlesinin, bir sabah programında

yanlış şekilde yansıtıldığını söyledi. Ünal, "Bu yüzden konuşmalarıma çok çok

dikkat ediyorum. Her söylediğim cümleden önce, "Hiçbir konuda eksper ve doktor

olduğumu söylemiyorum. Sadece, kendi tecrübemi paylaşıyorum" diyorum insanlara…

Tam bu sebepten dolayı bir kelimeyi cımbızlarsanız bambaşka bir şey anlaşılır,

koskocaman bir paragrafı aktarsanız çok başka şey anlaşılır. Kimseye hiçbir

tavsiyede bulunacak konumda değilim. Ben bir anne ve oyuncuyum, bunun da

bilincinde olan insanım. 'Bu ünlüler de her şeyi konuşuyor' tarzından bir

genellemenin içine çok özür dilerim beni sokmanıza izin vermiyorum" dedi.

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'BİR KELİMEYİ YANLIŞ ANLAŞILABİLİR

BİR ŞEKİLDE KULLANMIŞIM'

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Sözlerine devam eden oyuncu, "Sözü

geçen sohbet Instagram'da bir canlı yayındır. Bu yayın süresince yaklaşık en az

üç kere, "Kimseye hiçbir konuda tavsiye vermiyorum. Sadece kendi tecrübemi

sizlerle paylaşıyorum" dedim. Bir ilaç, supplement ve vitamin tavsiye edecek

konumda değilim. Bana insanlar yaşadığım tecrübeyi merak edip soruyorlar onlara

elimden geldiğince cevap veriyorum. Aynı cımbızlanan sohbeti dinlerseniz

Formsante dergisinin canlı yayınıdır bu arada… Aynı canlı yayını dinlerseniz,

"Doktoranıza sormadan çay bile içmeyim" dediğimi göreceksiniz. Kan sulandırıcılarla

ilgili bir kelimeyi yanlış anlaşılabilir bir şekilde kullanmışım. Bu bir canlı

yayın. "Olmazsa olmazı" demişim. Benim konumum da olmazsa olmazdı. Benim için

kan sulandırıcım çok önemli bir şeydi. İğne yaptığımı kendime şu yüzden

söyledim, 'doktorum ne dediyse' yaptım. Amacım onu anlatmadık. Kan sulandırıcı

kullanırsınız, kullanmazsanız buna doktorunuz karar verecek her şeye olduğu

gibi… Bunu temizlemek istedim. Lütfen bir insanı anlamak istiyorsanız bir tek

cümlesine değil, o paragrafın tamamına bakınız. Kimseye akıl vermeye

çalışmıyorum, sadece kendi tecrübemi paylaşıyorum" açıklamasını yaptı.

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