Irmak Zileli ile Online Öykü Atölyesi Başlıyor

Yazarlık Enstitüsü tarafından düzenlenen Irmak Zileli ile Online Öykü Atölyesi 4 Şubat'ta başlıyor.

Yazarlık Enstitüsü, İstanbul- Beşiktaş'ta düzenlediği Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nin ardından yeni bir atölye için hazırlanıyor. Irmak Zileli ile Online Öykü Atölyesi, 4 Şubat'ta başlayıp 3 ay boyunca devam edecek. Mail yoluyla ilerleyecek olan atölyeye Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanabilecek.

Atölye boyunca katılımcılar öyküler yazacak ve yazdıkları öyküler üzerinde çalışmaları için Irmak Zileli tarafından yönlendirilecek. Zileli, her öykü üzerine notlar alarak ve ayrıca bir değerlendirme metni yazarak katılımcının öyküsünü geliştirmesini, eksiklerinin ve zaaflarının farkına varmasını sağlamaya çalışacak. Somut olarak metin üzerine düşülen notlar ve değerlendirme yazısı, öykü yazmanın incelikleri, dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine ders niteliğinde olacak.

Irmak Zileli ile Online Öykü Atölyesi'ne 1 Şubat 2019 tarihine kadar başvurabilirsiniz. Kayıt ve detaylı bilgi için https://www.yazarlikenstitusu.com/online-oyku-atolyesi adresine göz atabilirsiniz.

IRMAK ZİLELİ KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Sosyal Antropoloji öğrenimi gördü. Televizyon ve dergilerde muhabirlik yaptı. Roman Kahramanları dergisinin kuruluşunda görev aldı ve ilk 6 sayı yayın yönetmenliğini yürüttü. 2006 yılından bu yana çeşitli dergilerde, gazete kitap eklerinde değerlendirme ve eleştiri yazıları yayınlanıyor. Zileli'nin basılmış eserleri arasında Eşik (2011), Gözlerini Kaçırma (2014) ve Gölgesinde (2017) romanlarının yanı sıra Bayram Çocukları (2004) isimli bir araştırma ve Halit Refiğ ile söyleşilerinden oluşan Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim (2009) başlıklı kitabı bulunuyor. Zileli'nin Eşik romanı 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne değer görüldü.