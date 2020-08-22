Irmakta 13 kilogram ağırlığında sazan yakaladı - Son Dakika

Irmakta 13 kilogram ağırlığında sazan yakaladı
BARTIN'da amatör balıkçı Gökhan Kaya (38), ırmakta olta ile 13 kilo 200 gram ağırlığında sazan yakaladı.
Orduyeri Mahallesi'nden geçen Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde akşam saatlerinde balık tutan Elektrik teknikeri Gökhan Kaya'nın oltasına balık takıldı. 10 dakikalık bir uğraşın ardından balığı kıyıya çektiğinde yaklaşık 80 santim boyunda pullu sazanla karşılaştı. Tartıya konulan balık, 13 kilo 200 gram geldi. Amatör balıkçı Kaya, balığı yeniden ırmağa geri bıraktı.