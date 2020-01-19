Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika
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Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü

6 saat önce

Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldüOrdu'da balık avladığı ırmakta, oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan Temel Biçer (58), hayatını kaybetti.

Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü

Ordu'da balık avladığı ırmakta, oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan Temel Biçer (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer, derenin korkuluklarından balık tutmak istedi. Oltasını dereye attığı sırada misinası elektrik kablolarına takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü

Yıldızlı Mahallesi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
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