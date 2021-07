Irmakta boğulan çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde girdiği ırmakta boğulan 14 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde serinlemek için ırmağa giren ve hareketsiz olarak sudan çıkarılan Kerem Can Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Olay, ilçeye bağlı Düzpelit Köyü sınırları içerisinde yer alan Kuyular Irmağında meydana geldi. Ailesi ile pikniğe giden Kerem Can Yılmaz (14), serinlemek için girdiği ırmağa girdi. Bir süre sonra 14 yaşındaki Kerem Can, suda gözden kayboldu. Yılmaz'ın suda kaybolduğunu fark eden yakınlarının ihbarda bulunduğu sağlık ekipleri, Kerem Can Yılmaz'a müdahalede bulundu. Hareketsiz olarak sudan çıkarılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz hayatını kaybetti.

Gözyaşları ile toprağa verildi

Kerem Can Yılmaz için Kozlu ilçesine bağlı Çam Köyü Ahlatlı Mahallesi'nde cenaze programı düzenlendi. Öğle namazına müteakip Ahlatlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kerem Can toprağa verildi. 14 yaşındaki Kerem Can'ın ailesi cenazede güçlükle ayakta dururken, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. - ZONGULDAK