Son Dakika Haberleri: Irmakta Boğulan Polis Memuru Toprağa Verildi

Irmakta Boğulan Polis Memuru Toprağa Verildi

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu ırmağa düşerek hayatını kaybeden polis memuru Nurettin Özaydın, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Irmakta Boğulan Polis Memuru Toprağa Verildi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu ırmağa düşerek hayatını kaybeden polis memuru Nurettin Özaydın, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

45 yaşındaki polis memuru Nurettin Özaydın'ın cenazesi, görev yaptığı Manavgat Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Kütahya'ya getirildi. Ulu Cami'de Özaydın için düzenlenen cenaze törenine Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, emniyet mensupları ve yakınları katıldı. Özaydın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Sultanbağı Mezarlığı'na toprağa verildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Nurettin Özaydın, arkadaşı Mustafa Yatağan ile 4 metrelik fiber tekneyle önceki gün Manavgat Irmağı'ndan denize açılarak balık avına çıkmış, Boğaz mevkisinde kıyıya 300 metre mesafede tekne alabora olmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından baygın halde sudan çıkarılan Yatağan ve Özaydın ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak polis memuru Özaydın müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:42 Kaynak: İHA

Polis, Kütahya, Manavgat, Güncel
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