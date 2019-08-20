Son Dakika Haberleri: Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı
Son Dakika Güncel Haber

Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı

5 dakika önce

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, Kızılırmak kenarında piknik yapanları broşür dağıtarak boğulmalara karşı uyardı.

Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, Kızılırmak kenarında piknik yapanları broşür dağıtarak boğulmalara karşı uyardı.
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden geçen Kızılırmak kenarında Celal Bayar Parkı'nda piknik yapan vatandaşları uyardı. Polisler, son dönemde ırmakta meydana gelen boğulma olaylarına dikkat çekerek, özellikle aillelerin çocuklarına sahip çıkmalarını ve suya girmelerine engel olmalarını istedi. Bahşılı İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, boğulma vakalarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak, kendilerini uyardıklarını söyledi.


Kızılırmak, Bahşılı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli Adalet sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:14:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]