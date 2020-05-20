Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2) - Son Dakika
Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)
5 ŞÜPELİ ADLİYEDEOrdu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
5 ŞÜPELİ ADLİYEDE
Ordu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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21.05.2020 00:45:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2) - Son Dakika