Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın babası: Birisi itmezseydi düşmezdi - Son Dakika

ORDU'da Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulunan Pınar Sarı'nın (28) ailesi, kızlarının evden zorla alınan şüpheliler tarafından suya itildiğinden şüpheleniyor. Pınar'ın babası İlhan Yurt, "Birisi itmezseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlardan biri, niye kızımı ırmaktan çıkarmamış?? dedi.

Ordu 'da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Çevrede araştırma yapan polisler, dün saat 11.00 sıralarında, Pınar Sarı'nın cansız bedenine ulaştı. Melet Irmağı ile çevresinde olay yeri incelemesi başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 şüpheliyi, gözaltına aldı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu ise sürerken, Pınar Sarı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

EVDEN ZORLA ALINDIĞI İDDİASI

Pınar Sarı'ın ailesi ise bugün savcılık tarafından yapılan otopsinin ardından kızlarının cenazesini teslim aldı. Acılı aile, kızlarının ölümünü şüpheli bulduklarını belirterek, kızlarının evden zorla alındığını ileri sürdü. Pınar'ın yüzme bildiğini ve ırmağa atlayacak bir kız olmadığını ifade eden aile, kızlarının ölümüne neden olan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

'IRMAĞA ATLAYACAK BİRİ DEĞİLDİ'

Evlatlık verildikten sonra 22 yıl Pınar'a kızı gibi bakan Fatsa Sarı (60), Pınar'ın ırmağa atlayacak bir kız olmadığını, olayla ilgili yanındaki kişilerden şüphelendiklerini söyleyerek, '22 yıldan beri ben baktım ona. Kaybolduğu gün ben evde yoktum. Telefonuna ulaşılmıyordu. Babası 'arkadaşına gitmiştir, gelir birazdan' dedi. Ama ben aramaya devam ettim. Her aradığımda 'aradığınız kişiye ulaşılmıyor' dedi. Daha sonra karakola bildirdik. Sonra ırmakta cesedinin bulunduğunu bize söylediler. Pınar, ırmağa atlayacak bir insan değildi. İstanbul 'da yaşadı, orada yüzüyordu. Olayın faillerinin bulunmasını ve ağır ceza almalarını istiyorum. Benim ciğerlerim koptu. Benim bir oğlum düşerek öldü. Pınar'ı evlatlık aldım, büyüttüm bu da suda gitti? dedi.

'BİRİSİ İTMEZSEYDİ DÜŞMEZDİ?

Pınar'ın öz babası İlhan Yurt, kızının yaşadığı evinin kapısına Can isimli birinin gittiğini ve kızının şahsı göndermeye çalıştığını belirtti. Yurt, "Aldığımız bilgiye göre; pazar günü saat 15.00'tek kapıya Can diye bir çocuk geliyor. Elinde bir poşet alkolün olduğunu söylediler. Pınar, ona gitmesini söylemiş. Tekrar dışarı çıkması için uğraşmış. Ne yaptıysa ikna etmiş, kızımı götürmüş. Melet Irmağı'nda gitmişler. 5 kişi bir arada duruyor. Birisi ırmaktan onu neden çıkarmamış. Zaten kızım 200 metreye kadar yüzüp, geri gelebilecek bir kızdı. Birisi itmezseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlardan biri niye kızımı ırmaktan çıkarmamış? diye konuştu.

?EVDEN ZORLA ALINMIŞ?

İlhan Yurt'un şimdiki eşi Katibe Yurt da, 'Akşamdan beri bu olayı araştırıyoruz. Bu olayın içerisinde bir iş var. Bu oğlan Pazar günü bu kızı aramış. Pazar günü elinde bir poşet içkiyle eve gelmiş. Herkes görmüş. Bu daha sonra üvey babası Ramazan Sarı 'yı aramış ve 'Baba biz köye gidelim. Bir çocuk kapıya geldi. Beni götürmek istiyor' demiş. Daha sonra akşam köye gitmeyi kararlaştırmışlar. Kapıya gelen adam bunu zorla alıp gitmiş? ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Pınar Sarı, bugün Kabataş ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.