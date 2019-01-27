Son Dakika Haberleri: Irmakta Cesedi Bulunan Kadın Bir Süre Önce Eşinden Boşanmış

Irmakta Cesedi Bulunan Kadın Bir Süre Önce Eşinden Boşanmış

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ırmakta cesedi bulunan kadının bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Irmakta Cesedi Bulunan Kadın Bir Süre Önce Eşinden Boşanmış, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ırmakta cesedi bulunan kadının bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Devrek ilçesinde Zonguldak Köprüsü mevkisinde bir kadın cesedinin görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan değerlendirmelerde cesedin bir süre önce kayıp başvurusunda bulunulan 43 yaşındaki Ümran Abacı'ya ait olabileceği üzerine ailesine haber verildi. Yakınlarınca hastane morgunda cesedin Ümran Abacı'ya ait olduğu teşhis edildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Abacı'nın cenazesinin ikindi namazının ardından ilçeye bağlı Halilbeyoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Abacı'nın bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Devrek, Zonguldak, 3. Sayfa
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