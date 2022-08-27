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Olayla ilgili soruşturma devam ederken M.K.E.'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.K.E.'nin cadde üzerinden koşarak karşıdan karşıya geçtiği ve ırmak kenarında doğru koşmaya devam ettiği görüldü.

Cesedin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irmakta cesedi bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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