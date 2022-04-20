Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

20.04.2022 11:58
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi Antalya'da 10 gündür kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu Antalya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve Manavgat ırmağında cansız bendeni bulunan Akdeniz Üniversitesi...

Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da 10 gündür kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu

ANTALYA - Antalya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve Manavgat ırmağında cansız bendeni bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cenazesi babasına teslim edildi.

Olay, dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir tekne kaptanı Manavgat Irmağının yüzeyinde aşağıya doğru giden bir ceset görerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Bot 4316 ekibi, Boğaz mevkiinde Bosporus Otel yakınlarında ırmakta bulunan cesedi alarak kıyıya çıkardı. Cesedin yapılan incelemesinde, 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve Cumhuriyet Polis Karakolunda kayıp başvurusu bulunan Fırat Çiftsüren olduğu belirlendi. Gencin kayıp haberi üzerine Ankara'dan Manavgat'a gelen annesi olay yerine gelirken, genci okul arkadaşları teşhis etti.

21 yaşındaki Fırat Çiftsüren'in Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve Ankara'da yaşadığı bildirildi. Fırat Çiftsüren'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenaze burada yapılan işlemlerin ardından babası Mustafa Çiftsüren ve yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi
Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irmakta cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika


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