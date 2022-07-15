Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı'na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.'den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmakta arama çalışması yapan ekipler, N.D.'nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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