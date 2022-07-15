Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

15.07.2022 17:35
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı'na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.'den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmakta arama çalışması yapan ekipler, N.D.'nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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