Irmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde 8 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için yapılan çalışmalara Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri zodyak botla destek verdi.

AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı 20'den fazla ekip, Günal'ı, Terme Köprüsü ve civarı ile ırmak ve sahilde aradı. Ancak Günal'a ait bir ize ulaşılamadı. Ekipler, bölgedeki balıkçılara da duyarlı olmaları konusunda bilgi verdi.

Arama çalışmalarını inceleyen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Devletin tüm imkanlarını Gürsel Günal'ın bulunması için seferber ettiklerini dile getiren Zadeleroğlu, ekiplerin mevsimsel zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Gürsel ve Gizem Günal, 8 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Gizem Günal'ın tedavisi devam ediyor.