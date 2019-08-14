Son Dakika Haberleri: Irmakta mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Irmakta mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Engin Allabaş ve ailesi, 33 DCM 10 plakalı arazi araçlarıyla Berdan Irmağı'nın karşı kıyısına geçerek piknik yaptı.
Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen Allabaş ailesi, araçlarıyla ırmaktan geçerken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtararak aracı halat yardımıyla kıyıya çekti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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