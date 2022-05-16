Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

16.05.2022 22:18

Erzincan'da ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya köyünde, 16 büyükbaş hayvanın ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalması üzerine hayvan sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden JAK ve AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile adacığa geçerek, mahsur kalan hayvanları kurtardı.

Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı
Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı
Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı
Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:59 Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan Erol Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı açıklandı!
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 23:33:33. #1.13#
SON DAKİKA: Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement