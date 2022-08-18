Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı - Son Dakika
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Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı

18.08.2022 15:27

Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı Antalya'nın Serik ilçesinde ırmak içinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kano yardımıyla kurtardı.

Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ırmak içinde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kano yardımıyla kurtardı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Seri ilçesine bağlı Belkıs mahallesi Köprüçayı ırmağında meydana geldi. Irmak içinde mahsur kalan bir yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla itfaiye ekipleri bölgeye doğru harekete geçti. İlk olarak karadan köpeğin kaldığı yeri belirleyen ekipler, kanoyla ırmağa hareket etti. Irmağa alınan köpek güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı ve beslemesi yapıldı. Kurtarılan köpek için vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiyenin çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı - Son Dakika

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