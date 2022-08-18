Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Olay Seri ilçesine bağlı Belkıs mahallesi Köprüçayı ırmağında meydana geldi. Irmak içinde mahsur kalan bir yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla itfaiye ekipleri bölgeye doğru harekete geçti. İlk olarak karadan köpeğin kaldığı yeri belirleyen ekipler, kanoyla ırmağa hareket etti. Irmağa alınan köpek güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı ve beslemesi yapıldı. Kurtarılan köpek için vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiyenin çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irmakta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kanoyla kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.