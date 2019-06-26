Son Dakika Haberleri: Irmakta mahsur kalan manda kurtarıldı
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Irmakta mahsur kalan manda kurtarıldı

1 saat önce

Bartın Irmağı'nda mahsur kalan manda, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Bartın Irmağı'nda mahsur kalan manda, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ırmakta mandanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.
Irmağın, Hendekyanı Caddesi mevkisindeki bölümünde ayağı ağaç dallarına sıkıştığı belirlenen manda, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Bartın, AFAD, Güncel
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