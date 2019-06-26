Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
1 saat önce
Bartın'da ırmakta mahsur kalan manda AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
'da ırmakta mahsur kalan manda AFAD
ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi mevkiinde ırmakta çırpınan mandayı gören vatandaşlar durumu Bartın Belediyesi İtfaiye
ekiplerine ve AFAD'a haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler zodyak bot ile ulaştıkları hayvanı kurtardı. Herhangi bir yarası bulunmayan hayvan yapılan kontrolünün ardından doğaya salındı.
(Akif Yaman/İHA)
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