Irmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Irmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde dün akşam, Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan baba Gürsel Günal'a, gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında ulaşılamadı.

Günün ilk saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar katıldı.

Ekipler, ilçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak boyunca çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de havadan destek verdi.

Gizem Günal'ın kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.

Gürsel Günal ile kızı Gizem Günal, henüz belirlenemeyen nedenle dün gece ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edilmişti. Sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Baba Günal'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Irmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor

Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:23 Kaynak: AA
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