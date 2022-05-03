Irmaktan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Irmaktan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi

03.05.2022 22:27
Irmaktan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi

Kırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı tüketen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Kırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı tüketen aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerindeki bir evde ikamet eden Şarlayan ailesi, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetler üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Asiye (14), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan (54) ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4'ü çocuk 9 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Hasan Ay/İHA)

Irmaktan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi
Irmaktan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi
Irmaktan tutulan balığı tüketen aynı aileden 9 kişi zehirlendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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