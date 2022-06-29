iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+ - Son Dakika
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iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

29.06.2022 17:53
iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

iRobot'un en düşünceli robotu olan Roomba j7 ve Roomba j7+kullanıcılara neler sunuyor. İşte öne çıkan özellikleri...

Ev tipi robot süpürge kategorisini 20 yıl önce ortaya çıkaran, bu alanda kalitenin ve ilklerin öncüsü olan iRobot'un akıllı robot süpürgeleri artık iRobot Genius sayesinde daha da akıllı. iRobot Genius ile Roomba j Serisi Robot Süpürgeler mükemmel temizlik perfomansı ve size özel temizlik önerileri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda engelleri algılayarak evinize gerçek zamanlı uyum sağlıyor.

Roomba j7 ve j7+, PrecisionVision ile engelleri tanıyor

iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

Roomba j7/ j7+ Akıllı Robot Süpürge, PrecisionVision yön bulma özelliği sayesinde gereken yere gidiyor, gerekmeyen yerden uzak duruyor. Örneğin evcil hayvan kakası, çorap ve kablo gibi engelleri algılıyor ve onlardan kaçınıyor. Hatta çocuklu evlerde Lego Duplo oyuncakları yerde bırakılsa bile, Roomba j serisi onları algılayarak etraflarını temizliyor.

iRobot Genius teknolojisi sayesinde, algıladığı engelleri Türkçe dil destekli iRobot Home uygulaması aracılığıyla size iletiyor ve bu engelle bir sonraki karşılaşmasında ne yapması gerektiğini soruyor. Böylece Roomba j7/ j7+ Akıllı Robot Süpürge, devamlı öğrenerek evinize uyum sağlıyor.

Imprint akıllı haritalama ile kontrol sizde

Roomba j serisi akıllı robot süpürge, 10 kata kadar harita kaydetme özelliğine sahip. Akıllı navigasyon sistemi, robotun ne zaman ve nereleri temizlemesi gerektiği konusunda mutlak kontrolü kullanıcıya veriyor.

iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

iRobot Home uygulaması temizlenecek oda/ alanların ve uzak durulacak bölgelerin seçimine olanak sağlıyor. Hatta zaman içinde Roomba j7/ j7+ robot süpürge evinizdeki objeleri tanıyarak "yemek masasının altını süpür" gibi bir komutla yönlendirilebiliyor.

iRobot Roomba i3 akıllı süpürge inceleme!

Kir saptama teknolojisi ve çift kauçuk fırça ile üstün performans

Roomba robot süpürgeler, Kir Saptama Teknolojisi (Dirt Detect™) ile evin yoğun trafikli bölgelerindeki kiri tespit ederek, bu alanlarda ekstra performans gösteriyor.

Roomba j serisi akıllı robot süpürge 600 Serisi ile karşılaştırıldığında 10 kat daha fazla emiş gücüne sahip. AeroForce Üç Aşamalı Temizleme Sistemi, hava akışını dönen fırçalar arasındaki dar alana yoğunlaştırıp daha güçlü bir vakum etkisi yaratırken, birbirine zıt yönde dönen çift kauçuk fırça sistemi ile Roomba j7/ j7+ akıllı robot süpürge, halı liflerinin arasında biriken küçük parçacıklardan saç ve evcil hayvan tüylerine kadar her şeyi mükemmel bir şekilde süpürebiliyor. Ayrıca çift kauçuk fırça, saç ve tüylere dolaşmadığından, kıl fırçaların aksine çok daha kolay temizlenebiliyor.

iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

iRobot Genius ile size özel temizlik önerileri

Roomba j7/ j7+ akıllı robot süpürge, iRobot Genius tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş temizlik programları ile kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayarak, kişiye özel temizlik önerileri sunuyor. Örneğin geçmiş temizlik tercihlerine, evcil hayvan tüylerinin dökülme durumuna veya alerji mevsimine göre faydalı temizlik önerileri sunuyor.

iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

Oluşturduğunuz haftalık temizlik programına göre çalışabiliyor veya sürekli değişen programınıza ayak uydurarak (tercihiniz bu yöndeyse konumuzu algılayarak) siz evden çıkınca temizlik yapabiliyor.

TÜV Sertifikası ile verileriniz güvende

Verileri yalnızca kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlamak ve robotun en iyi performansını sergilemesine yardımcı olmak üzere kullanan iRobot, güvenilir TÜV Sertifikasyonu alan ilk şirket ünvanına sahip.

Temizliğin rüya takımı: Roomba ve Braava

Roomba j7/ j7+ akılllı robot süpürge, Braava jet m6 robot paspas ile koordineli çalışabiliyor. Robot süpürge süpürme işlemini tamamladığında, Braava robot paspasa otomatik olarak bir talimat gönderiyor ve böylece silme işlemi başlıyor.

iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

Roomba j7+ önce evinizi, sonra kendini temizliyor

Roomba j7+ akıllı robot süpürge, önce evinizi, sonra da kendi toz haznesini temizliyor. Clean Base Otomatik Kir Boşaltma İstasyonu sayesinde kir, toz ve kalıntılar, polen ve küfün yüzde 99'unu yakalamak için alerjen engelleme malzemesi kullanan AllergenLock torbalarına otomatik olarak geçiyor. 30 toz haznesi kapasitesine sahip Clean Base Otomatik Kir Boşaltma İstasyonu ile 60 gün boyunca toza ve kire dokunulmadan temizlik yapılabiliyor.

iRobot'un en düşünceli robotu: Roomba j7 ve j7+

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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