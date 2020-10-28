Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor - Son Dakika

Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor

28.10.2020 21:24
Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor, System.String[]

Sporun başkenti Antalya; pandemi döneminde sportif altyapısı ve fiziki üstünlükleri ile spor destinasyonu anlamında farklılığını ortaya koydu.

Sporun başkenti Antalya; pandemi döneminde sportif altyapısı ve fiziki üstünlükleri ile spor destinasyonu anlamında farklılığını ortaya koydu. Ironman Turkey 70.3'te bu yıl 72 ülkeden 1.250 sporcu yarışacak.

Pandemi öncesinde her yıl 54 farklı ülkede 252 farklı ironman yarışı düzenlenebilirken, pandemi döneminde tüm dünyada sadece 3 ülkede 3 yarış düzenlenebildi. Türkiye Ironman 70.3 yarışı en yüksek katılımlı ve 4. Yarış olarak unutulmayacak bir başarıya imza attı. Bu başarı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ve Ironman Global yönetimi ile Turset Project Management'in katılımı ile oluşturulmuş çalışma gruplarının üst noktada istişareleri ve çok özenle hazırlanmış pandemi kurallarının başarı ile planlanarak uygulanması sayesinde gerçekleşti.

Ironman 70.3 Turkey, Antalya'da 3 bin kişilik turizm hareketi oluşturacak

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te "The land of legends" ev sahipliğinde bu sene 6.'si gerçekleştirilecek olan Ironman 70.3 Turkey heyecanı için geri sayım başladı. 1 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan yarışmaya, 72 ülkeden 1250 sporcu katılım gösterecek. Belek, sezon sonu olarak adlandırılan Kasım ayında sporcuların aileleri ve yakınları ile birlikte 3 bin kişiyi ağırlarken güç ve iradenin ön planda olduğu yarışma, heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

Efsane sporcular efsanelerin merkezi "The Land of legends" da buluşuyor

Dünyanın en popüler yarışları arasına giren "Ironman 70.3 Turkey" The Land of Legends'ın mekan sponsorluğunda Runatolia, Gelibolu Maratonu,Wingsfor life world Run, gibi ülkemizdeki en büyük spor etkinliklerine imza atan TURSET Proje yönetimi tarafından gerçekleştiriliyor.

Sporcular sınırları zorlayacak

Güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı bir yarışma olan "Ironman 70.3 Turkey", bu sene 72 ülkeden 1250 sporcu ağırlayacak. Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarında birbirleriyle yarışacak olan sporcular, hem yarışacak hem de sınırlarını zorlayacak. Yaklaşık 2 bin sporcunun mücadelesi Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başlıyor. 1.9 km Yüzme parkurunu geçen sporcular daha sonra 90 km bisiklet parkurunu ve son olarak 21 km koşu parkurunu da geçerek yarışmayı The Land of Legends içinde sonlandıracak.

Özgür Emeklioğlu: "Yarışma Antalya ve Belek'e önemli bir renk getirdi"

Ironman 70.3 Turkey ile Belek'te heyecan dolu bir yarışma organize ettiklerini belirten TURSET PM Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmanın Antalya ve Belek'e önemli bir renk getirdiğini söyledi. Emeklioğlu, "Bu sene 6.'sini gerçekleştireceğimiz yarışma, sporun yanında Antalya ve Belek'in tanıtımına da önemli bir katkı sunacak. Spor; buluşturan, tanıtan, gezdiren ve iletişim kurmanızı sağlayan önemli bir araçtır. Deniz kum güneş Turizmin de dünya markası olan Türkiye, spor turizminde lider olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. Özellikle pandemi döneminde nasıl bir ülkesel potansiyele sahip olduğunu, üst noktadaki mevsimsel ve fiziki imkanlar ile, profesyonel tesis altyapıları sayesinde hiçbir ülkenin girişmeye dahi cesaret edemediği organizasyonları başarı ile yapabilmektedir" dedi. - İSTANBUL

The Land Of Legends, Antalya, Turkey, Belek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor

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