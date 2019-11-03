Ironman 70.3 Türkiye yarışları

Antalya'da düzenlenen ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti, kadınlarda ise Rusya'dan Inna Tutukina birinci oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve Kadriye Beach Park sahilinden sabah yüzme etabıyla başlayan yarışlarda sporcular daha sonra bisiklet ve koşu etaplarında mücadele etti.

Toplam 113 kilometrelik parkurda erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti 3 saat 51 dakika 4 saniyelik derecesiyle birinci, Belçika'dan Adam Lambrechts 3 saat 55 dakika 3 saniyeyle ikinci, Alman Jesse Hinrichs ise 3 saat 56 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise geçen yılın da şampiyonu olan Rus sporcu Inna Tutukina 4 saat 27 dakika 29 saniyede parkuru tamamlayarak birinci sırada yer alırken, Türk sporcu Sera Sayar 4 saat 30 dakika 3 saniye ile ikinci, Ukrayna'dan Olena Zhushman da 4 saat 38 dakika 44 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Sporcuların ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele etti.