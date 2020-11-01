Ironman 70.3 Türkiye yarışları başladı

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında 72 ülkeden bin 250 sporcu mücadele ediyor.

Yarışmanın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 113 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra EXPO 2016 alanında pedal çevirecek.

Ironman 70.3 Türkiye yarışları, The Land of Legends içerisindeki koşu etabıyla sona erecek.