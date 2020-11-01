Antalya'da düzenlenen ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve Kadriye Beach Park sahilinden sabah yüzme etabıyla başlayan yarışlarda, 72 ülkeden bin 250 sporcu daha sonra bisiklet ve koşu etaplarında mücadele etti.

Toplam 113 kilometrelik parkurda, erkeklerde Büyük Britanya'dan Ashley Hurdman, 3 saat 51 dakika 40 saniyelik derecesiyle, kadınlarda ise Türkiye'den Sera Sayar 4 saat 23 dakika 29 saniye ile birinci oldu.