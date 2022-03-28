Irpin Belediye Başkanı Markuşin: "Irpin, Rus ordusundan temizlendi" - Son Dakika
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Irpin Belediye Başkanı Markuşin: "Irpin, Rus ordusundan temizlendi"

28.03.2022 18:02

Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, ülkede Rus saldırısı devam ederken, "Irpin, Rus ordusundan tamamen temizlendi" dedi.

Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, ülkede Rus saldırısı devam ederken, "Irpin, Rus ordusundan tamamen temizlendi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen bölgeleri arasında yer alan Irpin'de Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin yeni bir açıklama yaptı. Markuşin, Irpin'de kontrolün yeniden sağlandığını belirterek, "İyi günler Irpin halkı. Güzel haberimiz var. Bugün Irpin işgalden kurtarıldı. Temizlik sürüyor. Ukrayna ordusuna, yerel güvenlik güçlerine, polis birimlerine teşekkür etmek istiyorum. Biz birlikteyken güçlüyüz. Irpin halkı evlerinize geri dönmeniz henüz mümkün değil. Şimdi güvenli değil. Buça'yı, Gostomel'i, Vorzel'i de işgalden kurtaracağız. Şehrimize saldırılar sürecek. Onu erkekçe savunacağız. Irpin Ukrayna'dır, yaşasın Ukrayna, yaşasın kahramanlar" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Irpin Belediye Başkanı Markuşin: Irpin, Rus ordusundan temizlendi
Irpin Belediye Başkanı Markuşin: Irpin, Rus ordusundan temizlendi
Irpin Belediye Başkanı Markuşin: Irpin, Rus ordusundan temizlendi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irpin Belediye Başkanı Markuşin: 'Irpin, Rus ordusundan temizlendi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irpin Belediye Başkanı Markuşin: "Irpin, Rus ordusundan temizlendi" - Son Dakika
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