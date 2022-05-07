Irpin'de haftalar sonra ilk tren seferi - Son Dakika

- Irpin'de haftalar sonra ilk tren seferi

IRPİN - İrpin Belediyesi, Rusya'yla devam eden savaşta hasar alan demiryolu köprüsünün onarıldığını ve ilk tren seferinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırıyla başlayan savaş devam ederken, bombardımanlardan en çok etkilenen şehirlerden biri olan Irpin'de yıkılan bir köprüdeki çalışmalar tamamlandı. Irpin'i Kiev'e bağlayan demiryolu köprüsünün yeniden inşa edilmesiyle birlikte tren seferleri yeniden başladı. Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin yaptığı açıklamada, "Tren seferleri başladı. Bugün haftalar sonra tren istasyonuna ilk kez bir tren geldi. Ukrayna Demiryolları'na, Altyapı Bakanı Aleksandr Kurbakov'a, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'na ve Devlet Başkanımıza yıkılan köprünün hızlı şekilde tamamlanan yeniden entegrasyonu için minnettarım" ifadelerini kullandı.