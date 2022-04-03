Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi - Son Dakika
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Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi

03.04.2022 11:35
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi

Ukrayna ordusu tarafından Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi.

Ukrayna ordusu tarafından Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi. Irpin'den çıkarak Kiev'e doğru ilerleyen Rus tank konvoyunun Kiev otoyoluna yakın bir noktada imha edildiği belirtildi. Rus ordusunun Irpin'den çekilmesinin ardından bölge halkı imha edilen tankların önünde durarak, sevinçlerini paylaştı. Tankların önünde duran 3 Ukraynalı kadından biri, "Yaşasın Ukrayna. Her kim topraklarımıza kılıçla gelir, o kılıçla kendisi ölür. Topraklarımıza gelenlerin sonu böyle olur. Kendi mezarlarını kendileri kazarlar. Ben 4 sene savaşta kaldım. Böyle geldiler böyle öldüler. Her gelenin sonu böyle olacak. Putin de burada ölsün" dedi. - IRPİN

Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi

YORUMLAR
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'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! 'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı! Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi - Son Dakika
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