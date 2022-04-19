Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi

19.04.2022 20:02

- Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi Ukrayna'nın Irpin kentinde Rusya'nın saldırılarında kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın boş bir arazide toplandığı görüntüler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

- Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi

IRPİN - Ukrayna'nın Irpin kentinde Rusya'nın saldırılarında kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın boş bir arazide toplandığı görüntüler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden olan Irpin'de sivil halk kendi araçlarıyla şehirden kaçmak isterken Irpin köprüsünün yıkılması nedeniyle araçlarını köprü üzerinde bırakmak zorunda kalmıştı. Köprü üzerinde bulunan çok sayıda araç çatışmalar sırasında yanarak ya da mermilerin hedefi olarak kullanılamaz hale gelmişti. Ukrayna güçleri, Rus ordusunun ardından girdiği şehirde Irpin köprüsü üzerinde ve sokaklarda bulunan hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü. Araziden çekilen görüntülerde üst üste yığılan araçlar, savaşın şiddetini gözler önüne serdi. Bazı araçların camlarında "araçta çocuk var" yazısı olduğu ve aracın kurşunların hedefi olmaktan kaçamadığı dikkat çekti.

Irpin'de Ukraynalı bir sivil, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye'ye ettiği askeri teknik yardımlarından dolayı ve Karadeniz'i Rus gemilerine kapattığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu arabalar Ruslar Irpin'e girdiğinde insanların tahliye için kullandığı arabalarıydı. Bu arabaları içinde insanlar varken taradılar silahlarla. Mezarlığa gidip bir günde ölen insanları görebilirsiniz. Çok fazla ceset var. Burası Kiev'e sınırdı, daha ötesine gidemediler" dedi.

Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi
Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi
Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi
Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi

YORUMLAR
500
Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor

Ukrayna, Tragger, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi - Son Dakika


Son Dakika
19:54 Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi devam ediyor
19:09 Kapatma davasında HDP, savunmasını AYM'ye teslim etti
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
19:05 Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini destekliyorum
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 20:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Irpin'de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement