Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
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Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

05.03.2022 18:26

- Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

- Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

IRPİN - Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev' yakınlarındaki Irpin kenti de yoğun bombardıman altında. Kiev'e 14 km uzaklıktaki Irpin'ide şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin'de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi. Yoğun çatışmaların ardından Irpin'de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

Kiev'de Rus sabotajcıları taşıyan otobüs durduruldu

Öte yandan Rusya'ya ait bir otobüsle sabotajcıların başkent Kiev'e girmeye çalıştığı ve bu girişimin Ukraynalı askerler tarafından engellendiği öğrenildi. Kurşunların hedefi olan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

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Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar! Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar!

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irpin'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika


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