Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu - Son Dakika
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Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu

20.03.2022 14:04

- Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Irpin kentindeki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

- Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Irpin kentindeki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 25 gündür devam ederken, Rus ordusu askeri noktalar haricinde sivil yerleşim alanlarına da bombalı saldırı düzenliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan Irpin şehrindeki sivil alanlara düzenlenen bombalı saldırı sonucu bazı konutlarda yangın çıktı. Olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irpin halkının açılan insani koridorlar sayesinde daha güvenli bölgelere tahliyesi sürerken, Irpin'de yaşayan bir vatandaş çektiği görüntülerde, "Herkese günaydın. Bizim evin karşısında bulunan Vasiliy İvanoviç'in evi yanıyor. Orda insanlar olabilirdi. Şurada 2 tank vardı. Bugün uyandık ve evin yandığını gördük. Neler oluyor böyle Allah'ım" ifadelerini kullandı.

Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu
Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu
Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irpin'de sivil yerleşim alanları vuruldu - Son Dakika


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