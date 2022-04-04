Irpin'de siviller evlerinin bahçesine gömüldü - Son Dakika
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Irpin'de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

04.04.2022 15:00
Irpin'de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Irpin şehrinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden siviller evlerinin bahçelerine gömüldü.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Irpin şehrinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden siviller evlerinin bahçelerine gömüldü.

Rusya'nın, 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40 gündür sürüyor. Başkent Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rusların ardından kentlerdeki can kayıpları günyüzüne çıkmaya başladı. Irpin, Bucha ve Gostomel gibi kentlerde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği öğrenilirken, Irpin'de bazı vatandaşların yaşadıkları evlerin bahçelerine gömüldüğü tespit edildi. Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesindeki şehirlerde toplam 410 sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. - IRPİN

Irpin'de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irpin'de siviller evlerinin bahçesine gömüldü - Son Dakika


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