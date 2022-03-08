Irpin'de Yeniden Siviller Hedef Alındı - Son Dakika
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Irpin'de Yeniden Siviller Hedef Alındı

08.03.2022 17:15

- Irpin'de yeniden siviller hedef alındı Irpin eski Belediye Başkanı Vladimir Karpluk, bölgede yeniden sivillerin hedef alındığını duyurdu.

- Irpin'de yeniden siviller hedef alındı

KİEV - Irpin eski Belediye Başkanı Vladimir Karpluk, bölgede yeniden sivillerin hedef alındığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından birçok kentte sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor. Başkent Kiev'e 20 kilometrelik mesafede olan Irpin'de de yeniden siviller hedef alındı. Rus ordusunun saldırıları sonucunda birçok yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, eski Irpin Belediye Başkanı Vladimir Karpluk tarafından yapılan açıklamada, bölgede sivil binaların yanı sıra, şehir hastanesi ve sağlık merkezinin de vurulduğu açıklandı. Ayrıca Kızıl Haç'a bağlı araçların tarandığı, sokaklardaki cesetlerin toplanmasına izin verilmediği ve Irpin halkından bazılarının rehine olarak Rus işgalcilerin elinde tutulduğu da bildirildi.

Irpin'de Yeniden Siviller Hedef Alındı

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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