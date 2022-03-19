Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım - Son Dakika
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Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım

19.03.2022 13:30

- Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer almasıyla Rus ordusunun ağır saldırılarına maruz kalan Irpin'de kilise, ev ve dükkanların bulunduğu sivil yerleşim yerleri harabeye döndü.

- Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım

IRPİN - Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer almasıyla Rus ordusunun ağır saldırılarına maruz kalan Irpin'de kilise, ev ve dükkanların bulunduğu sivil yerleşim yerleri harabeye döndü.

Ukrayna'da başkent Kiev'e yakın olmasıyla stratejik öneme sahip Irpin, Rusya'nın en çok saldırdığı adreslerden biri oldu. Kiev merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan kentte, bombardımanların hedefi olan sivil yerleşim yerlerindeki yıkım görüntülendi. Rus ordusunun saldırılarında büyük hasar meydana gelen bir kilise, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Kilisenin duvarlarında kurşun izlerinin olduğu ve camlarının kırıldığı objektiflere yansıdı.

Kentteki bir ev de Rus tanklarının hedefi olurken, duvarı kısmen yıkıldı. Yakınlardaki bir yola ise mayın döşendiği görüldü. Kentteki park halindeki araçlar ve dükkanlar da saldırının ardından kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna medyasına yansıyan haberlerde Irpin'in gece gündüz vurulduğu, kentteki tahliye operasyonlarının çok zor şartlar altında gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım
Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım
Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım

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Rusya Harkov bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurdu Rusya Harkov bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurdu Rus güçleri Kiev'de yine sivil yerleşim bölgesini vurdu Rus güçleri Kiev'de yine sivil yerleşim bölgesini vurdu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım - Son Dakika


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