Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım - Son Dakika
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Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım

20.03.2022 00:58
Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer almasıyla Rus ordusunun ağır saldırılarına maruz kalan Irpin'de kilise, ev ve dükkanların bulunduğu sivil yerleşim yerleri harabeye döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer almasıyla Rus ordusunun ağır saldırılarına maruz kalan Irpin'de kilise, ev ve dükkanların bulunduğu sivil yerleşim yerleri harabeye döndü.

Ukrayna'da başkent Kiev'e yakın olmasıyla stratejik öneme sahip Irpin, Rusya'nın en çok saldırdığı adreslerden biri oldu. Kiev merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan kentte, bombardımanların hedefi olan sivil yerleşim yerlerindeki yıkım görüntülendi. Rus ordusunun saldırılarında büyük hasar meydana gelen bir kilise, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Kilisenin duvarlarında kurşun izlerinin olduğu ve camlarının kırıldığı objektiflere yansıdı.

Kentteki bir ev de Rus tanklarının hedefi olurken, duvarı kısmen yıkıldı. Yakınlardaki bir yola ise mayın döşendiği görüldü. Kentteki park halindeki araçlar ve dükkanlar da saldırının ardından kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna medyasına yansıyan haberlerde Irpin'in gece gündüz vurulduğu, kentteki tahliye operasyonlarının çok zor şartlar altında gerçekleştirildiği ifade ediliyor. - IRPİN

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irpin'deki sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım - Son Dakika


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