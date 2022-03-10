Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

10.03.2022 18:40
Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Irpin şehrinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününe girerken, birçok kentte tahliyeler sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan geçici ateşkesi anlaşması kapsamında başkent Kiev'e 20 kilometrelik Irpin'de tahliyeler bugün de devam etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irpin'den 200'ü çocuk toplam 2 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktarıldı. - IRPİN

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Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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