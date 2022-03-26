İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi - Son Dakika
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İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi

26.03.2022 14:21

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna'nın İrpin kentinden ağır çatışmalar arasında tahliye edilen Tamara Nazarova, 12'si kendisine ait 24 köpeği de beraberinde başkent Kiev'e getirdi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna'nın İrpin kentinden ağır çatışmalar arasında tahliye edilen Tamara Nazarova, 12'si kendisine ait 24 köpeği de beraberinde başkent Kiev'e getirdi.

Kiev'in Sviatoşinski semtinde kurulan çadırda kalan Nazarova, AA muhabirine, Rusya'nın saldırıları sonucu evlerinden ayrıldıklarını söyledi.

Yaşadıkları iki katlı evin hava saldırılarıyla kısmen yıkıldığını belirten Nazarova, eşiyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Tahliye edilirken evindeki 12 köpeğini ve başkalarına ait 12 köpeği de yanına aldığını aktaran Nazarova, köpeklere Kiev'de ilgili kurumlardan destek almayı umduğunu dile getirdi.

Kocasının İrpin'den başka bir araçla getirildiği bilgisini veren Nazarova, "Kocam yolda, şimdi onu bekliyorum. Çocuklar ve iki torunumuz yurt dışına gönderildi." dedi.

Nazarova, çatışmaların ortasındaki İrpin'in artık güvenli bir yer olmadığını ifade etti.

İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi
İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi
İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi
İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi - Son Dakika
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