Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor - Son Dakika

Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev'in bitişiğindeki Irpin kentinde siviller, Rus konvoyunun ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor. Tahliye süreci, nehir üzerine koyulan tahtalarla sağlanıyor. - IRPİN