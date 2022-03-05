Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor - Son Dakika
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Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

05.03.2022 15:07

- Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

- Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

IRPİN - Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarında kadın ve çocuklar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Başkent Kiev'in bitişiğindeki Irpin kentinde siviller, Rus konvoyunun ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor. Tahliye süreci, nehir üzerine koyulan tahtalarla sağlanıyor.

Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor
Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor
Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

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Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irpin halkı havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor - Son Dakika


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