Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor

20.04.2022 11:34

- Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor Ukrayna'nın Irpin ve Bucha kentlerinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin defin işlemleri sürüyor.

- Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor

IRPİN - Ukrayna'nın Irpin ve Bucha kentlerinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin defin işlemleri sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Irpin ve Bucha kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor. Irpin'de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı. Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha'da çok kişi onu tanıyordu. Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.

Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor
Irpin ve Bucha'da sivillerin defin işlemleri sürüyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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