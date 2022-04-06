Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu - Son Dakika
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Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

06.04.2022 10:18

Gelen son dakika haberine göre - İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu Rusya ve Ukrayna güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin ve Bucha kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayın bulunuyor.

- İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

IRPİN - Rusya ve Ukrayna güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin ve Bucha kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayın bulunuyor.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna'nın İrpin ve Bucha kentleri yaşanan şiddetli çatışmanın izlerini taşıyor. İrpin ve Bucha'da mermilerin ve bombaların hedefi olmayan çok az sayıda ev bulunurken, yollar patlamış tank ve zırhlı araçlarla dolu. Çatışmalar sırasında atılan ancak patlamamış birçok roket ve mühimmat da sokaklarda bulunuyor. Çatışmalar esnasında sokaklara döşenen mayınlar da sokakların birçok noktasında yer alıyor. Hayalet şehre dönen İrpin ve Bucha'da Ukrayna güçlerinin mühimmat arama çalışmaları ise devam ediyor.

Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu
Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu
Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu
Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu
Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu
Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İrpin ve Bucha sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu - Son Dakika


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