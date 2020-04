Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti

Milyoner (Slumdog Millionaire), Pi'nin Yaşamı ve Jurassic World filmlerindeki rolleriyle tanınan ve oyunculuğu ile birçok ödül alanBollywood aktörü Irrfan Khan, kansere yenik düştü.

KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde bir hastanede öldüğü belirtilen Khan'a 2018'de "nöroendokrin tümörü" teşhisi konulmuştu. Irrfan Khan, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede ameliyat olmuş, daha sonra hayranları için bir açık mektup yayımlayarak kanser tedavisi sürecinde "yaşadığı acı ve belirsizlikleri" anlatmıştı.

ÖLÜM HABERİ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Khan'ın ölüm haberini sözcüsü duyurdu. Ünlü oyuncunun kanserle uzun süreli bir savaştan sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberinin duyulmasından sonra sosyal medyada dünyanın farklı yerlerinden binlerce kişi üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.

"BÜYÜK BİR KAYIP"

Bollywood yıldızları ve siyasetçiler de Twitter mesajlarında Khan'ın ölümünü "büyük bir kayıp" olarak niteledi. Khan 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.

IRRFHAN KHAN KİMDİR?

7 Ocak 1967 Hindistan'da doğan ünlü aktör 30 yılı aşan sinema kariyerinde 50'den fazla yerli filmde yer aldı. Bollywood filmleri ile tanınan Hintli aktör, yer aldığı ingilizce yapımlar olanThe Namesake, New York, I Love You, A Mighty Heart, Slumdog Millionaire, The Amazing Spider-Man, and Life of Pi ile adını tüm dünyaya duyurdu.