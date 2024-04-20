IRS, Kripto Para Piyasasını Daha Sıkı Denetim Altına Almak İçin Yeni Bir Vergi Formu Sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

IRS, Kripto Para Piyasasını Daha Sıkı Denetim Altına Almak İçin Yeni Bir Vergi Formu Sundu

Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), kripto para piyasasını daha sıkı denetim altına almak için yeni bir vergi formu sundu. 1099-DA formu, dijital varlık işlemlerini raporlamakla yükümlü kurum ve bireylerin kategorilerini belirliyor. Form, kiosk işletmecileri, dijital varlık ödeme işlemcileri, cüzdan sağlayıcıları gibi dijital varlık alım-satımı yapan aracılık türlerini sınıflandırıyor.

20.04.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), kripto para piyasasını daha sıkı denetim altına almak amacıyla yeni bir vergi formunu kamuoyuna sundu. IRS'nin sunduğu 1099-DA formu, dijital varlık işlemlerini raporlamakla yükümlü kurum ve bireylerin kategorilerini belirliyor.

IRS'nin 1099-DA Formu ile Yeni Kurallar Geliyor

ABD İç Gelir Servisi (IRS), kripto para piyasalarında faaliyet gösteren komisyoncuların bazı dijital varlık işlemlerini bildirmeleri amacıyla bir vergi formunun taslak halini yayınladı. IRS'nin 1099-DA formu, dijital varlık alım-satımı yapan aracılık türlerini sınıflandırıyor. Bu türler arasında kiosk işletmecileri, dijital varlık ödeme işlemcileri, barındırılan ve barındırılmayan cüzdan sağlayıcıları ile diğerleri yer alıyor. Bununla birlikte formda, dijital varlıkların adresleri ve bu varlıkların menkul kıymet statüsü dışında olup olmadığına dair bilgiler de talep ediliyor.

Yeni düzenlemeler, dijital varlık aracılarının hisse senetleri ve bonolar gibi daha geleneksel varlıklarla işlem yapan aracılar gibi muamele görmesini öngören geçen yıl önerilen kurallardan kaynaklanıyor. Halihazırda vergi mükellefleri, elde ettikleri karlar üzerinden vergi ödemekle yükümlü ve zararlarını da beyan edebiliyorlar. ABD Hazine Bakanlığı, daha öncesinde vergi mükelleflerinin bu kazançları hesaplamasının zorluklarını dile getirmişti.

Bu teklifler, 2021'de yürürlüğe giren Altyapı Yatırım ve İş Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen, aracıların kripto para birimi faaliyetleri hakkında daha fazla raporlama yapmalarını içeren yeni kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Crypto Council for Innovation'dan Ji Kim, bu tür düzenlemelerin özellikle barındırılmayan cüzdan sağlayıcılarının aracı olarak listelenmesini "talihsiz" olarak nitelendiriyor ve bu durumun, işlemlerin doğası veya tarafların kimlikleri hakkında bilgi sahibi olmayan bir yazılım sağlayıcısının rollerini yanlış tanımladığını belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto IRS, Kripto Para Piyasasını Daha Sıkı Denetim Altına Almak İçin Yeni Bir Vergi Formu Sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:23:21. #1.11#
SON DAKİKA: IRS, Kripto Para Piyasasını Daha Sıkı Denetim Altına Almak İçin Yeni Bir Vergi Formu Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement