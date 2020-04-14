İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Genel İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu - Son Dakika

İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu

6 saat önce

İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele için devlete 700 bin litre dezenfektan bağışı yaptı Antalya'da dezenfektan fabrikası bulunan iş adamı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele...

İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu

Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele için devlete 700 bin litre dezenfektan bağışı yaptı

ANTALYA - Antalya'da dezenfektan fabrikası bulunan iş adamı Şahin Harun Kırbıyık, korona virüsle mücadele kapsamında devlete 700 bin litre dezenfektan bağışı yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etil alkol, aromatize likör, dezenfekte, kağır ve deterjan fabrikaları bulunan Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu. Yüzlerce çalışanın olduğu fabrikada, gece gündüz üretim yaparak hazırlanan dezenfektanlar, kolilere yerleştirilip kaymakamlık ve jandarma denetiminde bakanlığa gönderildi. Kendisine herhangi bir talepte bulunulmamasına karşın, örnek bir davranış sergileyen iş adamı Kırbıyık, "Devletimizin aslında bağışa ihtiyacı yok. Elimizden geldiğince bir nebze taşın altına elimizi koyarsak, devletimiz ve milletimiz için bir şeyler yapmış oluruz" dedi.

"Önce devlet"

Kırbıyık, yaptıkları 700 bin litre dezenfektan bağışına ilişkin şunları söyledi: "Hepimiz için bugünler geçiş dönemi. Bu dönemde devletimizin yanında olmak aslında her bir bireyin yanında olmak demek. Devletimizin aslında bağışa ihtiyacı yok. Elimizden geldiğince bir nebze taşın altına elimizi koyarsak, devletimiz ve milletimiz için bir şeyler yapmış oluruz. Zor günde var olmak önemli olan. Kaymakamlığımız ve jandarma denetiminde bin koli yardım paketi hazırladık verdik. 700 bin litre dezenfektan gönderdik. Özel bir tim kurduk, özel hastanelerden polis lojman ve karakollarına kadar her tarafı dezenfekte ettik. Önce devlet, sonra millet bizim temel felsefemiz. Ben vergi vermezsem, sen vermezsen devlet ayakta durmaz. Vergi vermekte yeterli değil. Devlet için bugün ne yaptık? Önemli olan biz ne yapıyoruz. Ben bugünlere devletimin sayesinde geldim. Tabi ki de sorumluluklarımı yerine getiriyorum ama devletim var olmazsa ben bugünlere gelemem. Yurt dışına gitmem konusunda çok teklifler geldi. Ne münasebet? Ülkemizde her şeyin en güzeli var."

Kırbıyık ayrıca, 65 yaş üstü bin aileye yardım ve sterilizasyon kolisi gönderdiklerini söyledi.

"Günlük 10 milyon litre kapasitemiz var"

Dezenfektan konusunda ortalama günlük 10 milyon litre kapasitelerinin olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Devletimiz üretmemiz için izin verdi ama bağış yapabilmek için fatura kesmem gerekiyor. Satış izinlerini bekliyoruz. Yakın zamanda o da geldiği zaman hepsinin çıkışlarını daha rahat yapacağız." diye konuştu.

İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:24 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 19:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş adamı 700 bin litre dezenfektan bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]