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İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

04.02.2022 14:29

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir akciğer tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden Kalyoncu için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve sevenleri katıldı.

İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

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Cemal Kalyoncu, İş Adamı, Cenaze, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş adamı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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