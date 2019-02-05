İş Adamı Akcan Belediye Başkan Adaylarına Başarı Diledi

Adıyamanlı İşadamı Adnan Akcan, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan belediye başkan adaylarına başarı diledi.

Adıyamanlı İşadamı Adnan Akcan, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan belediye başkan adaylarına başarı diledi.



İşadamı Adnan Akcan 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde Belediye Başkan adaylarına başarılar dileyerek huzur ve güven iklimi içerisinde bir seçim geçirilmesi temennisinde bulundu.



Belediyelerin toplumun adeta aile büyüğü konumunda olduğunu söyleyen Akcan, "Toplumun yaşam kalitesini artıran, sorunlarını çözen, ürettiği projelerde şehirleri daha keyifli ve konforlu hale getiren, insanları mutlu etmeye çalışan ve kentleri yarınların büyüklerine hazırlama gayretinde olan kurumların başında belediyelerimiz geliyor. Bu amaçla ilçemize hizmet noktasında seçime giren değerli başkan adaylarımıza başarılar diliyor huzur ve güven iklimi içerisinde bir seçim geçirilmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım

Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Çalıştığı İnşaattan "Az Kaldı Bitecek" Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti

BTP'nin Yerel Seçimlerde Yarışacak Belediye Başkan Adayları Açıklandı