Son Dakika Haberleri: İş Adamı Akcan Belediye Başkan Adaylarına Başarı Diledi

İş Adamı Akcan Belediye Başkan Adaylarına Başarı Diledi

21 dakika önce

Adıyamanlı İşadamı Adnan Akcan, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan belediye başkan adaylarına başarı diledi.

İş Adamı Akcan Belediye Başkan Adaylarına Başarı Diledi, System.String[]
Adıyamanlı İşadamı Adnan Akcan, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan belediye başkan adaylarına başarı diledi.

İşadamı Adnan Akcan 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde Belediye Başkan adaylarına başarılar dileyerek huzur ve güven iklimi içerisinde bir seçim geçirilmesi temennisinde bulundu.

Belediyelerin toplumun adeta aile büyüğü konumunda olduğunu söyleyen Akcan, "Toplumun yaşam kalitesini artıran, sorunlarını çözen, ürettiği projelerde şehirleri daha keyifli ve konforlu hale getiren, insanları mutlu etmeye çalışan ve kentleri yarınların büyüklerine hazırlama gayretinde olan kurumların başında belediyelerimiz geliyor. Bu amaçla ilçemize hizmet noktasında seçime giren değerli başkan adaylarımıza başarılar diliyor huzur ve güven iklimi içerisinde bir seçim geçirilmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:10 Kaynak: İHA

Huzur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Çalıştığı İnşaattan "Az Kaldı Bitecek" Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti BTP'nin Yerel Seçimlerde Yarışacak Belediye Başkan Adayları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:31:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Adamı Akcan Belediye Başkan Adaylarına Başarı Diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]