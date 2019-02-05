İş Adamı Akcan Belediye Başkan Adaylarına Başarı Diledi
21 dakika önce
Adıyamanlı İşadamı Adnan Akcan, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan belediye başkan adaylarına başarı diledi.
Adıyamanlı İşadamı Adnan Akcan, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan belediye başkan adaylarına başarı diledi.
İşadamı Adnan Akcan 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde Belediye Başkan adaylarına başarılar dileyerek huzur ve güven iklimi içerisinde bir seçim geçirilmesi temennisinde bulundu.
Belediyelerin toplumun adeta aile büyüğü konumunda olduğunu söyleyen Akcan, "Toplumun yaşam kalitesini artıran, sorunlarını çözen, ürettiği projelerde şehirleri daha keyifli ve konforlu hale getiren, insanları mutlu etmeye çalışan ve kentleri yarınların büyüklerine hazırlama gayretinde olan kurumların başında belediyelerimiz geliyor. Bu amaçla ilçemize hizmet noktasında seçime giren değerli başkan adaylarımıza başarılar diliyor huzur ve güven iklimi içerisinde bir seçim geçirilmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:10 Kaynak: İHA
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