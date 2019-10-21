Son Dakika Haberleri: İş adamı Akcan'dan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel İş adamı Akcan'dan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

İş adamı Akcan'dan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İş adamı Akcan'dan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


İş Adamı Adnan Akcan, Dünya gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bağlamda basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Gazetecilere, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Gazeteciler Günü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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