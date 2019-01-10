İş Adamı Akcan Gazeteciler Gününü Kutladı

Adıyamanlı İş Adamı Adnan Akcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Adıyamanlı İş Adamı Adnan Akcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan İş Adamı Adnan Akcan, demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri olduğunu söyledi.



Akcan, "Demokrasilerde dördüncü yer olarak anılmaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan internet medyası, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu üstlenmektedir. Böylesi önemli bir konumda olan medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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